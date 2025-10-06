(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Economia, stamattina segreteria Pd in vista della manovra
Questa mattina si è riunita la segreteria nazionale del Partito Democratico
per discutere la situazione economica del paese in vista della manovra e
delle proposte che il partito avanzerà. Durante la riunione sono state
discusse anche le proposte del Pd per la politica industriale a partire dal
Libro verde presentato a luglio, sul quale è intervenuto Andrea Orlando.
