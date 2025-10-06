Close Menu
lunedì 6 Ottobre 2025
Cyberbullismo. Mennuni (FdI): Legge italiana super, ma ora tutelare minori da social

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

Cyberbullismo. Mennuni (FdI): Legge italiana super, ma ora tutelare minori da social
“A proposito di cyberbullismo, questo libro ha un alto valore simbolico, perché è stato scritto da Paolo Picchio, padre di Carolina, una ragazza brava, brillante, solare, che però non ha retto alla pressione mediatica. Era il 2013 e lei è riconosciuta oggi come la prima vittima in Italia di cyberbullismo”. Così la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, durante la presentazione del libro ‘Le parole fanno più male delle botte – Il messaggio di Carolina sul cyberbullismo’ (ed. DeAgostini), avvenuta in ‘sala Nassirya’ del Senato. “Dal suo tragico caso – prosegue – è scaturita una legge sul cyberbullismo tra le più rilevanti a livello mondiale. È vero inoltre che la sua vicenda ha fatto cominciare un percorso che deve vederci attivi nella tutela dei minori durante la rivoluzione tecnologica in atto. Dobbiamo ricordarci – osserva la parlamentare di FdI – che la tecnologia deve essere al servizio dell’uomo e non contro la centralità umana. Per questo stiamo discutendo ora una legge sull’uso dei social da parte dei minori, voluta da tanti parlamentari della commissione Infanzia e Adolescenza e a livello trasversale, ricordo a tal proposito le parlamentari del Pd Marianna Madia e Simona Malpezzi. Sono numerosi gli aspetti tecnici su cui stiamo lavorando. La speranza – conclude la Mennuni – è che queste pagine ricordino che ci sono tanti interessi in gioco, ma l’interesse prevalente è l’umano, ancor di più la crescita sana e forte dei nostri giovani”.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

