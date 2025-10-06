Close Menu
lunedì 6 Ottobre 2025
Calabria, Zinzi (Lega): risultato straordinario Lega, pronti per la Campania

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria, Zinzi (Lega): risultato straordinario Lega, pronti per la CampaniaRoma, 6 ott. – “Il risultato della Lega in Calabria è straordinario, un grande successo di Matteo Salvini, Claudio Durigon e della classe dirigente calabrese. I calabresi hanno scelto: vogliono lavoro, sviluppo, non certo le mancette da RDC proposte dai 5S che sono stati sonoramente bocciati con il 5%. La Lega con le buone politiche e con le infrastrutture come il Ponte, ha saputo intercettare le priorità dei calabresi che vogliono crescere e poter competere liberando le proprie forze. La prossima battaglia sarà in Campania, dove il nostro partito è già a lavoro da tempo per costruire un percorso insieme a tutto il centrodestra che sappia imporsi come unica alternativa seria, credibile e vincente per il bene della nostra terra. Buon lavoro al presidente Occhiuto, buon lavoro ai consiglieri della Lega che hanno messo testa e cuore per far crescere in maniera straordinaria il consenso in regione”.Lo ha dichiarato il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi durante l’inaugurazione della nuova sezione della Lega a Teano.Ufficio Stampa Lega Camera

 

