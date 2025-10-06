(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria: Tripodi, congratulazioni a Occhiuto per straordinaria vittoria
“Congratulazioni di cuore a Roberto Occhiuto per la straordinaria e larga vittoria. Vince la Calabria del buon governo!!! Buon lavoro Presidente!”.
Lo scrive su X Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri.
