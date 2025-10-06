(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria: Squeri, successo straordinario per Occhiuto e FI
“La riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Calabria rappresenta un
successo straordinario per Forza Italia, per cui si profila un grandissimo
risultato elettorale, e per tutti coloro che credono nei valori del
buongoverno. Occhiuto ha saputo interpretare al meglio le esigenze della
sua terra e dare risposte concrete ai cittadini. Insieme ad Antonio Tajani,
a Francesco Cannizzaro e a tutti i militanti che si sono impegnati in
questi anni nel radicamento del nostro partito, abbiamo scritto un’altra
importante pagina nella storia del nostro movimento. Ora avanti, sulla
strada del fare per i calabresi e gli italiani”. Lo dichiara il deputato di
Forza Italia Luca Squeri.
(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria: Squeri, successo straordinario per Occhiuto e FI