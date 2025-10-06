(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria: Ronzulli (FI), sinistra voleva regione ostaggio assistenzialismo, ma calabresi hanno detto no
“La proposta del reddito di cittadinanza regionale della sinistra è stata, ancora una volta, uno specchietto per le allodole per raccogliere qualche voto in più e provare a rendere la Calabria ancora ostaggio dell’assistenzialismo. I calabresi hanno detto di no. Dall’altra parte, il Presidente Occhiuto ha scelto il reddito di merito per i ragazzi più validi che scelgono di studiare in Calabria. È molto diverso”. Così a Rainews24 la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. “Il presidente Occhiuto – ha proseguito – non si è dimesso perché ha ricevuto un avviso di garanzia, ma perché si rischiava un immobilismo che i calabresi non meritavano. Non si poteva stare fermi un anno e mezzo, quindi ha preferito dare la parola ai calabresi. Oggi, con questo fortissimo mandato elettorale, potrà continuare a lavorare con ancora più slancio”.
