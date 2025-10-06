(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 CALABRIA. LOTITO (FI): CONGRATULAZIONI A OCCHIUTO PER ECCELLENTE RISULTATO
“Congratulazioni a Roberto Occhiuto per l’eccellente risultato alle elezioni regionali in Calabria. La sua riconferma a presidente rappresenta il più autorevole riconoscimento di un lavoro svolto con serietà, dedizione e senso delle istituzioni, sempre nell’interesse dei cittadini calabresi e dello sviluppo della Regione. Un ringraziamento particolare va al Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e al Coordinatore regionale, Francesco Cannizzaro, per il grande successo del nostro partito. Il risultato ottenuto conferma la solidità e la credibilità del progetto politico di Forza Italia, fondato sui valori del buongoverno, della responsabilità e della concretezza. Proseguiamo su questa strada con entusiasmo e passione, continuando a lavorare con serietà e determinazione per il bene della Calabria e dell’Italia”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, in Calabria per complimentarsi con Roberto e con l’amico fraterno Mario Occhiuto.
