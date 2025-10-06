Calabria: Loizzo (Lega), congratulazioni a Occhiuto. Nostro impegno risultato concreto

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria: Loizzo (Lega), congratulazioni a Occhiuto. Nostro impegno risultato concretoRoma, 6 ott. “Congratulazioni a Roberto Occhiuto, riconfermato per il secondo mandato consecutivo come Presidente della Regione Calabria. Complimenti al Ministro Matteo Salvini e alla Lega, il nostro impegno é il risultato di un percorso concreto. Questo importante traguardo rappresenta la risposta chiara degli italiani, che premia il buon governo del centrodestra.A parlare non sono le parole — tanto care alla sinistra — ma i fatti. E i fatti parlano chiaro”.Così la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.Ufficio Stampa Lega Camera