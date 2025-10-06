Close Menu
Bologna: Bergamini (Lega) Sinistra sostiene: i terroristi vanno capiti. Il consiglio comunale approva cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Bologna: Bergamini (Lega) Sinistra sostiene: i terroristi vanno capiti. Il consiglio comunale approva cittadinanza onoraria a Francesca AlbaneseRoma 6 ott: “Assurdo e vergognoso che il comune di Bologna  abbia dato la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Parliamo della paladina di quella sinistra riformista e non massimalista, che tanto serve a prendere voti. D’altronde non possiamo dire sì a un personaggio non di certo celebre per l’equilibro che ha recentemente rimproverato un sindaco Dem, quello di Reggio Emilia, per avere semplicemente citato gli ostaggi di Israele. Senza contare che ha anche abbandonato uno studio televisivo solo perché l’interlocutore aveva osato nominare la senatrice a vita Liliana Segre. Lepore e la sinistra ci hanno ormai abituati a interpretare la realtà a senso unico e a proclamare ‘eroi’ anche coloro che di eroico non hanno proprio nulla”.Così il deputato Davide Bergamini, coordinatore provinciale della Lega a Bologna.Ufficio Stampa Lega Camera

 

