(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 SOMMA VESUVIANA, SILVESTRO: “SPIACE CHE UN’ESPERIENZA AMMINISTRATIVA SI INTERROMPA PER RAGIONI POLITICHE”
“Spiace che un’esperienza amministrativa si interrompa per ragioni politiche che nulla hanno a che vedere con i bisogni reali dei cittadini”. Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, segretario provinciale di Napoli, commenta la caduta del sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno.
A determinare la fine anticipata della consiliatura è stata la firma di Giuseppe Nocerino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia vicino al viceministro Edmondo Cirielli, che ha fatto venir meno la maggioranza. “Da quanto ci risulta – ha spiegato Silvestro – la crisi sarebbe nata dopo la decisione del sindaco di non ostacolare la candidatura della moglie nelle liste di Forza Italia. Un episodio che conferma come, purtroppo, in alcuni contesti prevalgano logiche di appartenenza invece della collaborazione tra forze politiche che condividono valori comuni”.
“Noi continueremo a lavorare con rispetto delle istituzioni e dei territori – ha aggiunto Silvestro – portando avanti un progetto serio, fondato su competenza e responsabilità, anche nei comuni del Vesuviano”.
Somma Vesuviana tornerà al voto nella primavera del 2026.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 SOMMA VESUVIANA, SILVESTRO: “SPIACE CHE UN’ESPERIENZA AMMINISTRATIVA SI INTERROMPA PER RAGIONI POLITICHE”