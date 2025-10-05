Close Menu
SILVESTRO (FI): “NESSUNA POLEMICA CON CIRIELLI, A SOMMA VESUVIANA SCELTE LOCALI

Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 SILVESTRO (FI): "NESSUNA POLEMICA CON CIRIELLI, A SOMMA VESUVIANA SCELTE LOCALI
“Non c’è alcuna polemica con Edmondo Cirielli, che rispetto come esponente di governo e dirigente nazionale. La mia riflessione riguardava esclusivamente dinamiche amministrative locali, che nulla hanno a che vedere con gli equilibri politici regionali o nazionali.”
Lo precisa il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, segretario provinciale del partito a Napoli, in riferimento alla crisi che ha portato alla caduta dell’amministrazione comunale di Somma Vesuviana.
“Dispiace sempre quando un’esperienza di governo locale si interrompe per ragioni che esulano dai bisogni dei cittadini – aggiunge Silvestro – ma resto convinto che il dialogo tra le forze del centrodestra debba proseguire con spirito costruttivo e senso di responsabilità, nel rispetto dei ruoli e delle persone.”
“Forza Italia continuerà a lavorare per l’unità della coalizione e per offrire alla Campania una classe dirigente seria, competente e radicata sul territorio”.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl