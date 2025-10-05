Close Menu
Roma, Barbera (PRC): “Aggressione fascista al Bar allo Statuto dopo la manifestazione per Gaza”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 Roma, Barbera (PRC): “Aggressione fascista al Bar allo Statuto dopo la
manifestazione per Gaza”
“L’aggressione avvenuta ieri sera intorno alle 23 ai danni del Bar allo
Statuto è un fatto gravissimo e tutt’altro che casuale. Dopo una giornata
di manifestazione bella, partecipata e profondamente pacifica per Gaza, un
gruppo di individui ha attraversato la zona intonando cori fascisti,
reagendo con violenza alla ferma e civile risposta dei presenti. Un
lavoratore del bar è stato aggredito fisicamente e il locale danneggiato.
Siamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza squadrista, il segnale
evidente che i fascisti continuano a comportarsi come il braccio violento
del potere, pronti a colpire chi si organizza, chi manifesta, chi
costruisce dal basso una risposta sociale e popolare all’arroganza del
governo e al sistema di potere che lo sorregge.
Questa vile aggressione è la reazione di chi teme una mobilitazione che sta
crescendo esponenzialmente, che unisce, che mette in discussione i poteri
forti e le politiche di guerra e repressione del governo. È la paura di chi
non tollera che nelle piazze e nei quartieri torni a spirare un vento di
opposizione reale, capace di rompere il muro dell’indifferenza e della
rassegnazione.
Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai proprietari, ai
lavoratori e ai clienti del Bar allo Statuto. Chiediamo che i responsabili
vengano immediatamente identificati e perseguiti, ma soprattutto che si
ponga fine alla vergognosa impunità di cui da troppo tempo godono i gruppi
neofascisti nella capitale.
Roma è e resterà antifascista. Non ci faremo intimidire da questi loschi
figuri che continuano a scorrazzare liberamente in città.”
Lo dichiara Giovanni Barbera, co-segretario romano e membro della Direzione
nazionale di Rifondazione Comunista.

