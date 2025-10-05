(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 PROPAL: NEVI (FI), “CHI GIOISCE PER LA MORTE DI UN UOMO NON È PACIFISTA, LA SINISTRA SI DISSOCI”
«Le notizie riportate oggi da Il Giornale sulla portavoce della spedizione pro-Palestina sono vergognose. Definirsi “pacifisti” e allo stesso tempo esultare per la morte di Silvio Berlusconi significa rinnegare ogni principio di umanità.
È inaccettabile che una parte della sinistra continui a tacere di fronte a queste derive di odio. Se la sinistra vuole essere credibile, condanni apertamente e senza ambiguità chi insulta la memoria di un uomo che ha servito l’Italia e ha rappresentato un simbolo di libertà e di coraggio. Forza Italia non accetterà mai lezioni di moralità da chi predica la pace con l’odio negli occhi.»
