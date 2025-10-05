(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 MARTUSCIELLO: “LODO CIRIELLI? NON NE SO NULLA”
“Lodo Cirielli? Non ne so nulla”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, ha risposto ai cronisti al termine dell’assemblea del partito a Castelvolturno. Alla domanda se fosse a conoscenza dell’accordo secondo cui Edmondo Cirielli avrebbe accettato di dimettersi da viceministro in cambio della garanzia di una ricandidatura nel 2027 e del diritto di scegliere i parlamentari campani di Fratelli d’Italia, Martusciello ha negato di saperne qualcosa. “Se firma – ha commentato – speriamo non finisca come finì su un altro lodo”, in evidente riferimento alla vicenda della legge ex Cirielli, di cui l’attuale viceministro fu inizialmente firmatario prima di prenderne le distanze dopo le modifiche apportate in Parlamento.
