(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 M.O.: Trancassini (FdI), bandiere Hamas e vilipendio 7 ottobre a corteo è
apologia terrorismo
Roma, 5 ott. -“Gravissimo e inaccettabile quanto accaduto ieri a Roma
durante il corteo pro-Gaza. Sventolare bandiere di Hamas, un’organizzazione
terroristica riconosciuta a livello internazionale, e inneggiare al 7
ottobre, giornata segnata da massacri, stupri e rapimenti contro civili
israeliani e di cui dopodomani ricorre il secondo triste anniversario, non
è libertà d’espressione: è apologia del terrorismo. Mentre la sinistra
passa le giornate ad attaccare Giorgia Meloni, nelle piazze italiane
sventolano simboli dell’odio e del fanatismo islamista. Conte, Fratoianni,
Schlein – dai quali ancora una volta non arriva una parola chiara di
condanna – invece che ossessionarsi con la premier, prendessero le distanze
da queste orribili frange, da personaggi come Francesca Albanese che
raccomanda di “capire i terroristi”. Fratelli d’Italia è e sarà sempre
dalla parte della civiltà, della legalità e della libertà. Non permetteremo
che la nostra Nazione venga infangata da chi inneggia ai tagliagole e lo
copre con l’alibi dell’attivismo”.
Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e
Questore della Camera.
