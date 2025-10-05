(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 FLOTILLA: TENERINI (FI), “PACIFISMO DI FACCIATA, IN PIAZZA C’È SOLO ODIO”
«La portavoce Delia, che festeggiava la morte di Silvio Berlusconi, è la stessa che oggi si presenta come paladina della pace. Ma chi inneggia alla morte e insulta gli avversari non ha nulla a che fare con la convivenza civile. Nelle piazze abbiamo visto ben altro: slogan che glorificano il 7 ottobre, simboli terroristici, attacchi al governo e alle istituzioni. Questo non è pacifismo, è estremismo travestito da buonismo. La sinistra non può tacere: deve prendere le distanze da tutto questo, senza ambiguità né doppi standard.»
Così in una nota Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia
