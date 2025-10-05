Close Menu
FLOTILLA, SPERANZON (FDI): “DA FLORIDIA E ALBANESE UN DIKTAT CONTRO LA LIBERTÀ DI STAMPA”  

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025

“Le nostre osservazioni sul comportamento fazioso e manipolatorio della senatrice Floridia, durante l’intervento televisivo di Mario Sechi, hanno colpito nel segno: lo dimostrano le reazioni scomposte di Pd e M5S. Ancora più grave è che anche Francesca Albanese arrivi a dire che Sechi non dovrebbe parlare in tv. Ma chi sono loro per decidere chi può o non può esprimere liberamente le proprie opinioni? Siamo di fronte a un vero e proprio diktat ideologico, che nulla ha a che vedere con il normale confronto politico. È inaccettabile che chi dovrebbe tutelare la libertà di stampa e il pluralismo dell’informazione, si comporti come un censore contro un direttore di giornale colpevole soltanto di pensare con la propria testa”.
Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.
