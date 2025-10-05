Close Menu
FLOTILLA, MARCHESCHI (FDI): DICHIARAZIONI SU SECHI DI FLORIDIA E ALBANESE FUORI DA DIALETTICA DEMOCRATICA  

Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 FLOTILLA, MARCHESCHI (FDI): DICHIARAZIONI SU SECHI DI FLORIDIA E ALBANESE FUORI DA DIALETTICA DEMOCRATICA
“Francesca Albanese afferma con fare perentorio che Mario Sechi non deve più essere invitato in trasmissioni televisive, e il suo atteggiamento fa il paio con quello della presidente (speriamo ancora per poco) della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia, Quest’ultima ha assunto un comportamento, con le sue dichiarazioni mistificatorie relative all’intervento televisivo di Sechi, che la rendono incompatibile col suo ruolo di garanzia. Sono sinceramente costernato di fronte a questo tipo di atteggiamenti che esulano da qualunque dialettica democratica, e sono ancora di più amareggiato nel vedere che Pd e M5S difendono a spada tratta la Floridia, dimostrando davvero una pochezza politica che non fa onore al loro status di parlamentari”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, componente la Commissione di Vigilanza Rai.
