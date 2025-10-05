(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 FLOTILLA: D’ATTIS (FI), “QUESTI NON SONO PACIFISTI”
“Questi vergognosi post della portavoce della Flotilla che gioiva per la morte di Berlusconi, svelano la vera natura di certi ambienti: sono portatori di un odio politico e ideologico che nulla ha a che fare con la vera pace. La sinistra italiana ha un dovere preciso: dissociarsi in modo netto e inequivocabile da questi personaggi e da questo linguaggio d’odio. Finché non lo farà, continuerà a essere complice di una narrazione tossica e perderà ogni credibilità agli occhi degli italiani perbene, che della pace vogliono i veri costruttori e non gli ipocriti celebratori di violenza.” Lo dichiara in una nota Mauro d’Attis, deputato di Forza Italia.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 FLOTILLA: D’ATTIS (FI), “QUESTI NON SONO PACIFISTI”