(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 Corte Roma, Ottaviani (Lega): solidarietà a cronista minacciata, per sinistra rinnegare violenza è impossibile
Roma, 5 ott. – “Solidarietà alla cronista dell’AdnKronos, minacciata da un gruppo di incappucciati al corteo di Roma che evidentemente avrebbero preferito agire indisturbati, sfogando la loro rabbia in azioni aggressive e brutali come quelle a cui purtroppo abbiamo assistito ieri, evitando che qualcuno potesse documentare tutto questo. Prendere di mira un giornalista e la libertà di stampa è qualcosa di indegno di un Paese civile. Mi auguro che anche le opposizioni la pensino allo stesso modo, anche se per certa sinistra rinnegare la violenza non è difficile, è semplicemente impossibile”.
Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.
