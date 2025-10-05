(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 BENIGNI (FI): “SINISTRA SI DISSOCI SUBITO DA PORTAVOCE FLOTILLA”
“Sono sconcertato per quanto riportato oggi da Il Giornale in merito ai post della portavoce della spedizione pro-Palestina, che — secondo quanto emerso — avrebbe espresso gioia per la morte del presidente Silvio Berlusconi.
Parole di questo genere offendono non solo la memoria di un grande uomo di Stato, ma anche il sentimento di milioni di italiani che hanno riconosciuto in Silvio Berlusconi un punto di riferimento politico e umano.
Chi si proclama pacifista non può diffondere odio e fomentare violenza. Auspico che le forze politiche della sinistra si dissocino da simili comportamenti, se vogliono mantenere credibilità e coerenza rispetto ai valori di umanità e dialogo che dichiarano di rappresentare. La pace non nasce dall’odio, ma dal rispetto reciproco e dalla condanna di ogni forma di fanatismo ideologico”.
Lo dichiara Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 BENIGNI (FI): “SINISTRA SI DISSOCI SUBITO DA PORTAVOCE FLOTILLA”