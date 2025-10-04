(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Tel. 0522/590211
COMUNE DI Fax
e-mail:
0522/590236
ALBINEA oppure
a.re.it
Provincia di Reggio Emilia sito Internet:
http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT
Alla redazione con preghiera di pubblicazione. Grazie e buon lavoro.
Oggetto: comunicato stampa
Una nuova pista colorata per i tricicli del Nido al posto di un
ex parcheggio
ALBINEA (4 ottobre 2025) – Il movimento favorisce lo sviluppo psicomotorio,
cognitivo e sociale dei bambini, stimolando l’apprendimento, la consapevolezza
corporea, e le capacità relazionali. Attraverso il gioco e le piccole, ma importanti
esperienze motorie, i bambini esplorano il mondo, e sviluppano competenze
essenziali per il benessere e la crescita armoniosa, come l’equilibrio, la
coordinazione e la gestione dello spazio. Ecco perché il gruppo di lavoro del Nido
d’infanzia “L’Aquilone” ha progettato una piccola pista dei tricicli, per ampliare le
esperienze di gioco e socialità dei bambini, trasformando uno spazio esterno del
Nido (ex parcheggio delle auto fino a qualche anno fa) in un luogo di gioco, di
incontro e di nuove scoperte. Il lavoro è stato progettato, a partire dallo scorso anno
dal gruppo di lavoro in collaborazione con l’ufficio ambiente del Comune di Albinea
e affidato alla ditta Isaff New Fontanili Srl.
Marco Barbieri
(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Tel. 0522/590211