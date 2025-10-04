Close Menu
Trending
sabato 4 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, IL CERBIATTINO ROBY CURATO AL CRAS DOPO UN TERRIBILE INCIDENTE, LA CAGNOLINA MARGOT, SALVATA DA LEIDAA ALL’ANGOLO DI UNA STRADA E L’ADDIO A JANE GOODALL

By Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, IL CERBIATTINO ROBY CURATO AL CRAS DOPO UN TERRIBILE INCIDENTE, LA CAGNOLINA MARGOT, SALVATA DA LEIDAA ALL’ANGOLO DI UNA STRADA E L’ADDIO A JANE GOODALL, LA “DONNA CHE PARLAVA AGLI SCIMPANZÉ”
Un piccolo cerbiatto che ha dovuto assistere alla morte della mamma ed è stato gettato all’angolo di una strada, una cagnolina ritrovata in fin di vita, malata, che è salva e cerca casa grazie all’impegno delle volontarie della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e un commosso ricordo di Jane Goodall, forse l’etologa più famosa al mondo, che ci ha lasciati mercoledì scorso all’età di 91 anni dopo una vita trascorsa in difesa degli scimpanzé e di tutti gli altri animali. Sono questi alcuni dei tanti temi della puntata di Dalla Parte degli Animali, in onda domenica 5 ottobre, alle 10.05 su Rete4: il programma ideato e condotto, con i piccoli Stella e Leo, dall’on. Michela Vittoria Brambilla, che viene riproposto in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4.
Al Cras “Stella del Nord” di LEIDAA vedremo la rinascita di Roby, investito con la propria mamma su una strada. Ferito, si è salvato solo grazie all’impegno dei veterinari e degli operatori del centro recupero animali selvatici. E che dire di Margot, abbandonata all’angolo di una strada di un paesino della provincia di Agrigento: non si sarebbe mai salvata senza l’intervento degli “angeli in tuta blu” di LEIDAA, che l’hanno recuperata e curata per elrichia e leishmania, due malattie terribili che colpiscono i cani. Un impegno in difesa degli animali cui si è conformata anche l’intera vita di Jane Goodall, un’istituzione vivente, che ha speso la maggior parte dei suoi 91 anni trascorsi su questa terra a studiare gli scimpanzé, a proteggere tutti gli animali e l’ambiente, lasciando una fondazione, che porta il suo nome.
Un esempio vivente di come gli uomini possano sempre fare il bene anche se in alcuni casi scelgono il male. Come la criminale che, a Napoli, ha abbandonato due cani in fin di vita in una cantina: uno è morto, l’altro è stato recuperato in fin di vita. Per il suo e molti altri delitti è finalmente in vigore, dal primo luglio, la Legge Brambilla, una norma all’avanguardia che riconosce gli animali, esseri senzienti, come portatori di diritti e punisce severamente chi fa loro del male.
Spazio a momenti più leggeri. Entreremo nella casa di Fulvio Abbate, eclettico scrittore amante degli animali, e in quella di Michela, Stella e Leo per conoscere Dark Lady, una mini (ma davvero mini) pony che vive d’amore e d’accordo con gli altri animali di casa e – di tanto in tanto – mangia metà brioche con Stella. E poi i tanti animali in cerca di adozione – tra cui Zeus, la cui famiglia non può più occuparsi di lui, o il micio Tiger Dash, abbandonato piccolissimo e salvato dai volontari – e chi una casa l’ha trovata. Come Jerry, maltrattato e poi finito in canile, che finalmente ha un nuovo compagno di vita: Simone, che lo abbraccerà in diretta.
Dalla Parte degli Animali è un programma Mediaset, regia di Fabio Villoresi e a cura di Carlo Gorla.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl