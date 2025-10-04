(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Toscana: Nevi, da Renzi appello disperato, ma elettori hanno capito suo gioco
“Renzi ha capito che Forza Italia sta intercettando il voto dei moderati e dei riformisti liberali anche di centrosinistra, elettori che ormai hanno compreso il suo gioco: pensa solo al proprio seggio e a quello di due o tre amici fidati vendendosi alla sinistra radicale e al M5S. Ha fatto un appello disperato a non votare Forza Italia, perché – come al solito – crede che gli elettori siano ingenui e non abbiano capito che per evitare un accordo con i 5 Stelle non bisogna votare né per Giani né tantomeno per Renzi. L’accordo per bloccare tutto in Toscana è già stato fatto e scritto: basta leggere il programma.
Renzi sa bene che i grillini, sui temi a loro cari, non sono disposti a fare passi indietro. Non a caso si sono sfilati dalla maggioranza del governo Draghi pur di impedire la costruzione del termovalorizzatore di Roma. La smetta di pensare solo alle poltrone e cominci a occuparsi del bene della Toscana e dell’Italia”.
Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.
