(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Scuola, Sasso (Lega): Regione Toscana finanzia corsi gender, fuori dalle scuole gli attivisti lgbt
Roma, 4 ott. – “Ancora una volta associazioni ed attivisti lgbt di estrema sinistra provano a portare l’ideologia gender e queer nelle scuole, questa volta organizzando dei corsi di formazione per gli insegnanti. Accade a Livorno, dove grazie al patrocinio del Comune e ai soldi della regione Toscana ( non bastavano già 600.000 euro spesi per un precedente progetto ‘arcobaleno’) oggi pomeriggio si terranno dei corsi di ‘pedagogia trans’ e di ‘pedagogia queer’ destinati al personale docente. Agli ‘agenti arcobaleno’ e ai loro, pochi amici tra gli insegnanti ricordiamo che a breve approveremo la legge sul consenso informato delle famiglie, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. Non consentiremo di vedere in classe con i nostri figli, sedicenti esperti esterni lgbt provare a inculcare a bambini e ragazzi concetti come confusione sessuale, superamento del binarismo, perdita della propria identità. Senza il consenso delle mamme e dei papà non sarà più possibile affrontare temi sensibili a scuola e a pd, m5s e avs che vorrebbero sostituire i genitori con i propri attivisti nell’educazione dei figli noi rispondiamo di lasciare in pace i bambini.
In piena campagna elettorale Giani pensa bene di spendere i soldi dei Toscani per queste cose, ma non si vergogna”?.
Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.
