(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 M.O. Mieli (FdI): da Europa, Usa e Stati Arabi ok a piano Trump ma sinistra si astiene. Ma non volevano la pace?
“Nelle piazze cori per Hamas con gli slogan ‘7 ottobre giornata della resistenza’. Intanto gli Stati Uniti, l’Europa anche con Sanchez, che piace tanto alla sinistra, i Paesi Arabi, la Turchia, il Qatar sostengono il piano del presidente Trump. E in Italia la sinistra sulla risoluzione cosa fa? Si astiene. Ma non volevano la pace?”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli.
(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 M.O. Mieli (FdI): da Europa, Usa e Stati Arabi ok a piano Trump ma sinistra si astiene. Ma non volevano la pace?