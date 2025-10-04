Close Menu
Trending
sabato 4 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Letizia Moratti – Bene il piano di pace per Gaza, ora soluzione anche per Ucraina

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 COMUNICATO STAMPA
Letizia Moratti – Bene il piano di pace per Gaza, ora soluzione anche per Ucraina
“In una fase storica così complessa, ogni passo concreto verso la pace merita attenzione, sostegno e determinazione.”
Lo sostiene Letizia Moratti, Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed europarlamentare Ppe.
“L’iniziativa internazionale in corso per porre fine a una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo a Gaza rappresenta un segnale di speranza e responsabilità da parte della comunità globale.”
“Accolgo con profondo apprezzamento – prosegue- il lavoro diplomatico che ha permesso di costruire un’intesa larga e condivisa tra più attori internazionali, con l’obiettivo di proteggere le popolazioni civili, fermare le ostilità e aprire un percorso credibile di dialogo. La capacità di mettere al centro la cooperazione, il negoziato e l’impegno comune dimostra che anche i conflitti più duri possono trovare uno spiraglio di soluzione quando prevale il senso di umanità.”
“Ritengo che questo sforzo possa rappresentare un modello anche per altri scenari drammatici del nostro tempo. Penso in particolare alla guerra russa in Ucraina, dove da oltre due anni assistiamo a una tragedia che ha sconvolto il cuore dell’Europa. Così come oggi si sta tentando una strada condivisa per la pace in Medio Oriente, anche sul fronte ucraino è indispensabile un rinnovato protagonismo diplomatico, europeo e internazionale, che affermi con forza i valori della sovranità, della sicurezza e del rispetto del diritto.”
“Come europarlamentare del Ppe e Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, continuerò a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione della pace, della stabilità e della tutela dei diritti umani. L’Italia e l’Europa devono essere protagoniste attive di questa stagione nuova di responsabilità.”
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl