(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 COMUNICATO STAMPA
Letizia Moratti – Bene il piano di pace per Gaza, ora soluzione anche per Ucraina
“In una fase storica così complessa, ogni passo concreto verso la pace merita attenzione, sostegno e determinazione.”
Lo sostiene Letizia Moratti, Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed europarlamentare Ppe.
“L’iniziativa internazionale in corso per porre fine a una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo a Gaza rappresenta un segnale di speranza e responsabilità da parte della comunità globale.”
“Accolgo con profondo apprezzamento – prosegue- il lavoro diplomatico che ha permesso di costruire un’intesa larga e condivisa tra più attori internazionali, con l’obiettivo di proteggere le popolazioni civili, fermare le ostilità e aprire un percorso credibile di dialogo. La capacità di mettere al centro la cooperazione, il negoziato e l’impegno comune dimostra che anche i conflitti più duri possono trovare uno spiraglio di soluzione quando prevale il senso di umanità.”
“Ritengo che questo sforzo possa rappresentare un modello anche per altri scenari drammatici del nostro tempo. Penso in particolare alla guerra russa in Ucraina, dove da oltre due anni assistiamo a una tragedia che ha sconvolto il cuore dell’Europa. Così come oggi si sta tentando una strada condivisa per la pace in Medio Oriente, anche sul fronte ucraino è indispensabile un rinnovato protagonismo diplomatico, europeo e internazionale, che affermi con forza i valori della sovranità, della sicurezza e del rispetto del diritto.”
“Come europarlamentare del Ppe e Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, continuerò a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione della pace, della stabilità e della tutela dei diritti umani. L’Italia e l’Europa devono essere protagoniste attive di questa stagione nuova di responsabilità.”
