Grande festa per il bar del Poggio rinnovato grazie ai ragazzi di Albinea

Oggetto: comunicato stampa
Grande festa per il bar del Poggio rinnovato grazie ai
ragazzi
ALBINEA (4 ottobre 2025) – Un folto pubblico ha partecipato, lunedì 29 settembre,
alla cerimonia di inaugurazione della rinnovata clubhouse della società United
Albinea, al campo sportivo “Guido Nasi”,
frutto di una felice collaborazione tra pubblico e privato.
Il progetto, in parte finanziato dal bando “L’idea giusta” dell’Infogiovani Colline
Matildiche e in parte dal presidente della società calcistica, Alessandro Simonazzi,
ha permesso un completo rinnovamento del locale, ora a disposizione della
comunità.
Davanti alle autorità e a più di 200 tra tesserati e cittadini, i ragazzi che si sono
occupati del progetto hanno mostrato le nuove potenzialità della struttura: oltre al
bar, attivo in occasione di allenamenti e gare, la clubhouse offre la possibilità di
ospitare eventi e compleanni, nonché riunioni tecniche e momenti di confronto tra
gli staff della società sportiva.
I presenti hanno potuto infatti apprezzare il nuovo arredamento fornito dall’azienda
Simonazzi, la parete dedicata alle fotografie storiche, l’impianto audio-video, la
biblioteca specializzata sul calcio e le altre piccole novità che contribuiscono a
rendere il locale accogliente come non mai.
“Il rifacimento della sala polivalente del campo sportivo è inserito in un più ampio
progetto di rinnovamento dell’impianto e di rilancio delle attività connesse con il
calcio e con il calcio giovanile in particolare – hanno spiegato i ragazzi della United
Albinea – L’obiettivo era quello di tracciare un lungo filo rosso che unisse la storia
del calcio albinetano al presente, attraverso la parola chiave comunità. In futuro, gli
eventi che verranno ospitati saranno pensati proprio nell’ottica comunitaria e di
presidio sociale. Il messaggio che vorremmo portare a loro, anche attraverso le
nostre strutture, è proprio questo: qualunque cosa accada, qui troverete qualcuno
che vi accoglierà”.
Marco Barbieri
