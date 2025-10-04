(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 FI: Benigni, bentornato Giorgio Silli
“Bentornato in Forza Italia a Giorgio Silli. La sua decisione testimonia la vitalità di un partito che continua ad attrarre figure di valore e di esperienza.
Sono certo saprà dare un contributo prezioso per rafforzare il nostro progetto politico e arricchire ancora di più il lavoro che stiamo portando avanti per la crescita del Paese”.
Così in una nota Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.
