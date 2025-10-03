Close Menu
M.O., BERRINO (FDI): AD IMPERIA CORI CONTRO MELONI "A TESTA IN GIU'"  

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 M.O., BERRINO (FDI): AD IMPERIA CORI CONTRO MELONI “A TESTA IN GIU’”
“…il Duce lo abbiamo appeso a testa in giù, Giorgia Meloni la prossima sei tu…”, questo cantava il corteo formato anche da studenti e personale scolastico, stamattina ad Imperia nel corso di un corteo Pro Pal. Condanno come senatore e come cittadino questo clima di assoluta violenza verbale che purtroppo, e lo abbiamo visto in questi giorni, si sta traducendo in violenza fisica contro le Forze dell’Ordine e contro le infrastrutture pubbliche. E’ necessario che la sinistra istituzionale prenda con forza le distanze da questo clima e condanni senza se e senza ma quanto sta accadendo, al fine di scongiurare una escalation di cui davvero la nostra Nazione, in questo momento, non ha bisogno”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.
