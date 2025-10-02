Close Menu
Trending
venerdì 3 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Nucleare: Squeri (FI), traguardo sempre più vicino, bene ok CdM a ddl delega

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Nucleare: Squeri (FI), traguardo sempre più vicino, bene ok CdM a ddl delega
“Il Consiglio dei Ministri approva il testo di legge delega sul nucleare.
Si tratta dell’ultimo passaggio prima del vaglio del Parlamento. Non
possono non tornare alla mente le parole del presidente Berlusconi dopo
l’ultimo referendum del 2011: ‘Quando l’opinione pubblica sarà più serena e
tornerà a comprendere la necessità assoluta del nucleare per noi e per
tutto il mondo, potremo riprendere il cammino’. Oggi, il cammino per
l’adozione di questa tecnologia è sempre più vicino al traguardo. Un
obiettivo che rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del ruolo
determinante che ha avuto Forza Italia nel riaccendere un faro
sull’importanza di un mix energetico davvero capace di conciliare
sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Il percorso di
transizione energetica è sacrosanto, ma va compiuto con realismo e visione.
E questo significa valorizzare l’apporto di tutte le fonti rinnovabili e
del nucleare per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti in
sede europea e tutelare, allo stesso tempo, il nostro sistema produttivo”.
Lo dichiara il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza
Italia Luca Squeri.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl