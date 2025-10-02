(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Nucleare: Squeri (FI), traguardo sempre più vicino, bene ok CdM a ddl delega
“Il Consiglio dei Ministri approva il testo di legge delega sul nucleare.
Si tratta dell’ultimo passaggio prima del vaglio del Parlamento. Non
possono non tornare alla mente le parole del presidente Berlusconi dopo
l’ultimo referendum del 2011: ‘Quando l’opinione pubblica sarà più serena e
tornerà a comprendere la necessità assoluta del nucleare per noi e per
tutto il mondo, potremo riprendere il cammino’. Oggi, il cammino per
l’adozione di questa tecnologia è sempre più vicino al traguardo. Un
obiettivo che rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del ruolo
determinante che ha avuto Forza Italia nel riaccendere un faro
sull’importanza di un mix energetico davvero capace di conciliare
sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Il percorso di
transizione energetica è sacrosanto, ma va compiuto con realismo e visione.
E questo significa valorizzare l’apporto di tutte le fonti rinnovabili e
del nucleare per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti in
sede europea e tutelare, allo stesso tempo, il nostro sistema produttivo”.
Lo dichiara il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza
Italia Luca Squeri.
