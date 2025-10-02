Close Menu
MO. Spinelli (FdI): Parlamentari lavorino nelle istituzioni, no a iniziative ideologiche

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 MO. Spinelli (FdI): Parlamentari lavorino nelle istituzioni, no a iniziative ideologiche
“Comprendo l’apprensione della famiglia del collega Marco Croatti, fermato dalla marina militare israeliana come altri componenti dell’equipaggio della Flotilla. Intendo però ricordare che il ruolo di un parlamentare è quello di lavorare all’interno del consesso istituzionale, non di partecipare a iniziative ideologiche, non concordate con le autorità impegnate in Medio Oriente e pericolose per l’incolumità personale e per gli equilibri geopolitici. Ritengo inoltre doveroso sottolineare che l’Italia è tra i Paesi che più hanno contribuito ad alleviare la sofferenza del popolo palestinese mediante gli aiuti e l’accoglienza: siamo, infatti, il primo Paese non musulmano al mondo per evacuazioni sanitarie a Gaza e abbiamo consegnato nella Striscia 2 mila tonnellate di farina, 200 tonnellate di altri aiuti umanitari, 60 tonnellate di mangimi animali e donati 15 camion al World Food Programme. Azioni concrete, reali, efficaci”.
Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

