M.O.: Rosso e Fontana (FI), si fermi spirale di violenza a Torino

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 M.O.: Rosso e Fontana (FI), si fermi spirale di violenza a Torino
“Parlare di pace mentre si semina odio e caos nelle piazze italiane è un ossimoro: chi sceglie la violenza non chiede giustizia, ma la nega e la calpesta. Torino è stata trasformata, ancora una volta, in un teatro di occupazioni e aggressioni alle Forze dell’Ordine, a cui va la nostra solidarietà e gratitudine. Bloccare porti, aeroporti, stazioni, scuole e università non aiuta il popolo palestinese e non porta alcun beneficio”. Lo dichiarano il senatore Roberto Rosso, vicecapogruppo di Forza Italia in Senato e vicesegretario del partito in Piemonte, e Marco Fontana, segretario cittadino di Forza Italia a Torino. “È urgente fermare questa spirale di violenza, alimentata dai soliti gruppi eversivi legati ai centri sociali che da anni flagellano Torino – proseguono -. Anche chi ha manifestato pacificamente deve dissociarsi e isolare chi trasforma le piazze in campi di battaglia. Un appello che rivolgiamo anche a una certa sinistra, troppo spesso complice e silenziosa di fronte a queste degenerazioni. E a Landini, che sta alzando i toni oltre il livello di guardia. Peraltro entrando in un campo non suo, visto che non si parla di diritti dei lavoratori. Il sindacato torni a fare il sindacato invece di aspirare alle spallate politiche: in primis lo auspichiamo per i lavoratori italiani e torinesi”, concludono.

