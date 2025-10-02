(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Ambrogio (FdI): “Devastazioni alle OGR, è caduta la maschera dei finti pacifisti”
“Le devastazioni alle Officine Grandi Riparazioni mostrano la vera ‘pace’ dei cosiddetti pro-palestinesi: odio puro, violenza gratuita e devastazione. Il buio alimenta il loro agire, ma domani occorre dare volti e nomi a chi ha ridotto Torino in questo stato. Non sono ‘pro’, sono solo contro, e chi li tutela domani mattina deve avere il coraggio di spiegare che pace è questa.”
Così in una nota Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia.
