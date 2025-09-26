Fisco: Gusmeroli (Lega), rottamazione lunga, misura virtuosa per far crescere economia e fiducia

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Fisco: Gusmeroli (Lega), rottamazione lunga, misura virtuosa per far crescere economia e fiduciaRoma, 26 set – “Per correre questo Paese ha bisogno che i suoi cittadini tornino a guardare con fiducia al futuro. 173 milioni di cartelle esattoriali che interessano 21,8 milioni di contribuenti sono un allarme sociale a cui la Proposta di Legge della Lega sulla rateizzazione lunga delle cartelle (provvedimento di cui sono primo firmatario alla Camera) vuole dare concreta ed efficace soluzione. Non vogliamo trattamenti asimmetrici: dovranno poter accedere alla nuova definizione delle cartelle esattoriali anche i debitori decaduti dalle precedenti edizioni, perché per noi non può essere considerata una colpa non essere riusciti a onorare in tempo le rate di una rottamazione dopo avervi aderito, a causa di momentanee difficoltà come il Covid, un problema di salute o le criticità economiche conseguenza dei conflitti in atto. L’Italia ha un debito pubblico di 3000 miliardi di euro e un credito che sfiora i 1300. Questa proposta della Lega, che si esprime su di un arco temporale sostenibile e non contempla pesanti acconti in ingresso, aiuterà l’erario a incassare somme altrimenti non recuperabili. E con le maggiori risorse introitate si potrà nel tempo diminuire l’Irpef a tutti. Con la rateizzazione lunga proposta dalla Lega si sana il passato e si paga l’anno in corso, facendo crescere sia l’economia sia la fiducia”. Così il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, responsabile Unità Fisco della Lega, intervenendo al Congresso Nazionale ADC (Associazione dei Dottori Commercialisti) in corso a Bologna.
Ufficio Stampa Lega Camera