Venturini: piena solidarietà ai giornalisti aggrediti, Padova torni ad essere una città sicura

Padova, 25 settembre 2025
La capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto, Elisa
Venturini, esprime la propria ferma condanna per l’aggressione avvenuta
oggi a Padova, dove una troupe televisiva impegnata a documentare il
fenomeno delle baby gang è stata colpita con pietre e bottiglie.
Elisa Venturini sottolinea come l’episodio dimostri in modo inequivocabile
la gravità del problema in città, in particolare nell’area della cosiddetta
“zona rossa”:
“L’aggressione di oggi a Padova è un fatto gravissimo e inaccettabile, un
vero attacco alla libertà di cronaca e al diritto dei cittadini di essere
informati. Non è più possibile sottovalutare quanto sta accadendo: il
problema della sicurezza a Padova, e soprattutto nella zona rossa, è reale
e concreto, nonostante qualcuno lo abbia ridimensionato nel recente
dibattito politico”.
La capogruppo di Forza Italia esprime vicinanza ai professionisti colpiti e
chiede interventi decisi:
“Esprimo piena solidarietà alla giornalista e alla troupe coinvolta: chi
lavora per raccontare la realtà non può diventare bersaglio della violenza.
Ci auguriamo che i responsabili vengano rapidamente individuati e fermati,
e che la magistratura proceda con la necessaria fermezza”.
Infine, Elisa Venturini richiama le istituzioni locali e regionali a una
maggiore responsabilità:
“Serve una risposta forte e immediata: più controlli, più prevenzione, più
sicurezza. Non possiamo accettare che intere zone della città diventino
territori fuori controllo. Padova merita di essere una città sicura, per i
suoi cittadini e per chi vi lavora ogni giorno”.
