giovedì 25 Settembre 2025
Politica Interna

Venturini: piena solidarietà ai giornalisti aggrediti, Padova torni ad essere una città sicura

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Cordiali saluti
Elisa Venturini ﻿
Padova, 25 settembre 2025
La capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto, Elisa
Venturini, esprime la propria ferma condanna per l’aggressione avvenuta
oggi a Padova, dove una troupe televisiva impegnata a documentare il
fenomeno delle baby gang è stata colpita con pietre e bottiglie.
Elisa Venturini sottolinea come l’episodio dimostri in modo inequivocabile
la gravità del problema in città, in particolare nell’area della cosiddetta
“zona rossa”:
“L’aggressione di oggi a Padova è un fatto gravissimo e inaccettabile, un
vero attacco alla libertà di cronaca e al diritto dei cittadini di essere
informati. Non è più possibile sottovalutare quanto sta accadendo: il
problema della sicurezza a Padova, e soprattutto nella zona rossa, è reale
e concreto, nonostante qualcuno lo abbia ridimensionato nel recente
dibattito politico”.
La capogruppo di Forza Italia esprime vicinanza ai professionisti colpiti e
chiede interventi decisi:
“Esprimo piena solidarietà alla giornalista e alla troupe coinvolta: chi
lavora per raccontare la realtà non può diventare bersaglio della violenza.
Ci auguriamo che i responsabili vengano rapidamente individuati e fermati,
e che la magistratura proceda con la necessaria fermezza”.
Infine, Elisa Venturini richiama le istituzioni locali e regionali a una
maggiore responsabilità:
“Serve una risposta forte e immediata: più controlli, più prevenzione, più
sicurezza. Non possiamo accettare che intere zone della città diventino
territori fuori controllo. Padova merita di essere una città sicura, per i
suoi cittadini e per chi vi lavora ogni giorno”.

