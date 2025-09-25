Close Menu
Salis: Benigni, attacchi a Tajani non ci intimoriscono. Fake news alimentano solo tensioni

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Salis: Benigni, attacchi a Tajani non ci intimoriscono. Fake news alimentano solo tensioni
“Gli attacchi ad Antonio Tajani provenienti da frange abusive di estrema destra non ci intimoriscono. Forza Italia rivendica con orgoglio la propria identità: siamo e saremo sempre orgogliosamente antifascisti, nel solco dei valori liberali e moderati che ci contraddistinguono.
In queste ore si sono diffuse fake news sul voto relativo all’immunità parlamentare di Ilaria Salis, alimentate da populisti da strapazzo con l’obiettivo di ottenere qualche manciata di voti in più. Il PPE, la famiglia politica europea di cui Forza Italia fa parte, ha votato convintamente a favore della revoca dell’immunità. Con il voto segreto, il sostegno a Salis può essere arrivato da chiunque, compresi Patrioti e Conservatori, i gruppi di riferimento di Lega e Fratelli d’Italia. Lo scaricabarile messo in scena da qualcuno rischia solo di creare tensioni all’interno della maggioranza che governa il Paese.
Noi siamo e saremo sempre garantisti, e quindi contrari alla carcerazione preventiva, ma Ilaria Salis è accusata di reati gravi, commessi prima della sua elezione a parlamentare europeo, ed è giusto che affronti un processo con tutte le garanzie previste dalla legge”.
Lo dichiara in una nota Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.


