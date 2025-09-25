(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Prato, Mazzetti (FI) al Ministro Valditara: “Tutelare Cicognini, aumentare organico”
“È fondamentale tutelare il Convitto Cicognini di Prato. Il Convitto, struttura storica della città e da sempre sinonimo di eccellenza e tradizione, riscontra da anni problemi di organico sempre più gravi: quest’anno a fronte di 90 convittori e circa 700 semiconvittori, l’organico inviato dal Ministero dell’istruzione e del merito ammonta a 38 educatori; fino ad oggi, le richieste di aumento dell’organico hanno portato solo una figura in più, a fronte di 10 in più necessarie. Questa situazione rischia di compromettere il percorso educativo e la qualità dell’insegnamento, penalizzando questa istituzione. Ovviamente, il Cicognini è solo un simbolo; tanti, troppi convitti versano in condizioni analoghe e, per questo, esorto il governo a intervenire. Con una mia interrogazione ho chiesto al Ministero di attivarsi e provvedere a integrare adeguatamente l’organico”.
Lo spiega, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e candidata capolista alle elezioni regionali nel collegio di Prato.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Prato, Mazzetti (FI) al Ministro Valditara: “Tutelare Cicognini, aumentare organico”