Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Prato, Mazzetti (FI) al Ministro Valditara: “Tutelare Cicognini, aumentare organico”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Prato, Mazzetti (FI) al Ministro Valditara: “Tutelare Cicognini, aumentare organico”
“È fondamentale tutelare il Convitto Cicognini di Prato. Il Convitto, struttura storica della città e da sempre sinonimo di eccellenza e tradizione, riscontra da anni problemi di organico sempre più gravi: quest’anno a fronte di 90 convittori e circa 700 semiconvittori, l’organico inviato dal Ministero dell’istruzione e del merito ammonta a 38 educatori; fino ad oggi, le richieste di aumento dell’organico hanno portato solo una figura in più, a fronte di 10 in più necessarie. Questa situazione rischia di compromettere il percorso educativo e la qualità dell’insegnamento, penalizzando questa istituzione. Ovviamente, il Cicognini è solo un simbolo; tanti, troppi convitti versano in condizioni analoghe e, per questo, esorto il governo a intervenire. Con una mia interrogazione ho chiesto al Ministero di attivarsi e provvedere a integrare adeguatamente l’organico”.
Lo spiega, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e candidata capolista alle elezioni regionali nel collegio di Prato.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl