(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Periferie, Battilocchio: “Carabinieri fondamentali. In Commissione messaggio bellissimo”
La Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio, ha audito oggi l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Generale di Divisione Arturo Guarino.
“In ogni periferia che abbiamo visitato in questi mesi nel corso delle 26 missioni esterne sul territorio, abbiamo sempre trovato i Carabinieri a presidio del territorio, in sinergia con le altre forze dell’ordine e istituzioni. Chiediamo al Generale Arturo Guarino di estendere i nostri ringraziamenti a tutte le donne e gli uomini dell’Arma, impegnati in ogni angolo d’Italia con competenza e professionalità a tutela della nostra sicurezza. Oggi sono presenti in Commissione anche dieci giovani della Scuola Ufficiali Carabinieri che assistono ai nostri lavori : un messaggio bellissimo di collaborazione istituzionale che guarda al futuro, con positività, speranza e ottimismo”. Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, al termine dell’audizione con l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Generale di Divisione Arturo Guarino.
