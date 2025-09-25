Mafia, Blengino (Radicali): Solidarietà a Hallissey e La Vardera, subito chiarezza su Mondello

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Mafia, Blengino (Radicali): Solidarietà a Hallissey e La Vardera, subito
“Desidero esprimere piena solidarietà al nostro Presidente Matteo Hallissey
e all’on. Ismaele La Vardera per l’atto di coraggio e di denuncia con cui
hanno reso evidenti le commistioni tra la gestione di uno stabilimento
balneare di Mondello e contesti criminali. Non possiamo permettere che un
bene pubblico come il mare e le spiagge diventi terreno di rendita e,
peggio ancora, spazio di infiltrazioni mafiose”. Così in una nota Filippo
Blengino, Segretario di Radicali Italiani.
“I fatti emersi – prosegue – che intrecciano storie di clan, di silenzi e
di privilegi consolidati, sono gravissimi. Chiediamo che le istituzioni
competenti facciano fino in fondo la loro parte: verifiche puntuali e
interruzione immediata di qualsiasi rapporto che possa agevolare interessi
mafiosi. Il nostro impegno, inevitabilmente, non si esaurirà qui” –
conclude Blengino.
