Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Mafia, Blengino (Radicali): Solidarietà a Hallissey e La Vardera, subito chiarezza su Mondello

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Mafia, Blengino (Radicali): Solidarietà a Hallissey e La Vardera, subito
chiarezza su Mondello
“Desidero esprimere piena solidarietà al nostro Presidente Matteo Hallissey
e all’on. Ismaele La Vardera per l’atto di coraggio e di denuncia con cui
hanno reso evidenti le commistioni tra la gestione di uno stabilimento
balneare di Mondello e contesti criminali. Non possiamo permettere che un
bene pubblico come il mare e le spiagge diventi terreno di rendita e,
peggio ancora, spazio di infiltrazioni mafiose”. Così in una nota Filippo
Blengino, Segretario di Radicali Italiani.
“I fatti emersi – prosegue – che intrecciano storie di clan, di silenzi e
di privilegi consolidati, sono gravissimi. Chiediamo che le istituzioni
competenti facciano fino in fondo la loro parte: verifiche puntuali e
interruzione immediata di qualsiasi rapporto che possa agevolare interessi
mafiosi. Il nostro impegno, inevitabilmente, non si esaurirà qui” –
conclude Blengino.
*–*
*Riccardo Morgante*
*Ufficio stampa Radicali Italiani*
*Scrivi S47 **per il tuo 2×1000 **a Radicali Italiani!*

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl