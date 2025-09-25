(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Governo: FI, solidarietà a Meloni, ancora pericoloso linguaggio di odio
“Solidarietà alla Presidente del Consiglio e ferma condanna verso il pericoloso linguaggio di odio che anche oggi, con la scritta intollerabile apparsa alla stazione di Porta Susa a Torino, continua a puntare minacciosamente l’indice contro l’avversario politico indicandolo come un nemico da abbattere”. Lo dichiarano in una nota i Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri.
