giovedì 25 Settembre 2025
CS_Nordio a Berlino, incontro con l’omologa tedesca Hubig

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

COMUNICATO STAMPA
NORDIO A BERLINO, INCONTRO CON
L’OMOLOGA TEDESCA HUBIG
Roma, 25 settembre 2025 – Il Guardasigilli Carlo Nordio a Berlino per un incontro con la Ministra della Giustizia e per la Protezione dei consumatori della Germania, Stefanie Hubig.
Al centro del colloquio tra i due Ministri, estremamente cordiale, dossier e questioni di interesse comune, in vista del tavolo della Presidenza di turno danese del Consiglio dell’Unione Europea per il prossimo Consiglio GAI del 13 e 14 ottobre 2025.
I due colleghi si sono trovati concordi sulla totalità degli argomenti e i colloqui proseguiranno nel medesimo spirito costruttivo.

