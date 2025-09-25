CS_Nordio a Berlino, incontro con l’omologa tedesca Hubig

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Buonasera,
di seguito e in allegato il comunicato stampa del Ministero della Giustizia.
Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione.
Cordiali saluti
[Immagine]
Ufficio comunicazione e stampa
Via Arenula, 70 – 00186 ROMA
http://www.giustizia.it – http://www.gnewsonline.it
COMUNICATO STAMPA
NORDIO A BERLINO, INCONTRO CON
L’OMOLOGA TEDESCA HUBIG
Roma, 25 settembre 2025 – Il Guardasigilli Carlo Nordio a Berlino per un incontro con la Ministra della Giustizia e per la Protezione dei consumatori della Germania, Stefanie Hubig.
Al centro del colloquio tra i due Ministri, estremamente cordiale, dossier e questioni di interesse comune, in vista del tavolo della Presidenza di turno danese del Consiglio dell’Unione Europea per il prossimo Consiglio GAI del 13 e 14 ottobre 2025.
I due colleghi si sono trovati concordi sulla totalità degli argomenti e i colloqui proseguiranno nel medesimo spirito costruttivo.
(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Buonasera,