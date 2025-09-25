(AGENPARL) – Thu 25 September 2025
Comunicato Regione: Ricostruzione post alluvione. Da oggi è online ‘Indica’, la piattaforma a disposizione di privati cittadini e imprese che non hanno ancora presentato domanda di rimborso e intendono manifestare il proprio interesse. L’iscrizione non è vincolante, ma dà diritto a una priorità nella fase di istruttoria. La sottosegretaria Rontini: “Uno strumento utile, in grado di restituirci il quadro di quanti stanno aspettando di fare richiesta dei contributi in attesa di uno snellimento delle procedure. Importante la copertura di tutto il territorio regionale”
