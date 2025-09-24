(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Ucraina: Nevi (FI), “Sostegno indispensabile per fermare Putin ed evitare escalation”
«La linea del Governo, insieme a NATO ed Unione Europea, è quella corretta: rafforzare la nostra difesa e garantire sostegno all’Ucraina. È un passaggio indispensabile per impedire che le ambizioni neo-imperiali di Putin trovino terreno libero. Lo abbiamo già visto con la Crimea: chi pensava che si sarebbe fermato lì è stato smentito dai fatti. Se l’Occidente arretra, la Russia avanza, con il rischio concreto che dopo l’Ucraina nel mirino finiscano altri Paesi europei. Chi invoca il disimpegno ignora la realtà: senza il supporto occidentale Kiev resisterebbe appena pochi giorni, e ciò significherebbe una resa immediata. Per questo il sostegno all’Ucraina non è ideologia, ma responsabilità: serve a evitare l’escalation, a rafforzare la deterrenza e a proteggere la stabilità del continente. L’unica strada per costruire condizioni di pace è continuare a sostenere l’Ucraina e far capire a Putin che l’Europa non arretrerà di un passo.» Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a Tagadà
