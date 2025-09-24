(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Trasporti, Cavandoli (Lega): Bene Mit, anche Parma in programmazione nuove fermate AV
Roma, 24 set. – “Positivo che la stazione AV di Parma rientri ufficialmente tra le valutazioni del Mit e di Rfi come fermata intermedia, una risposta importante alle richieste che arrivano dal nostro territorio. La crescita del traffico ferroviario e la necessità di una rete Alta Velocità più capillare non possono fermarsi alle sole grandi città. Parma, con il suo tessuto economico, industriale, culturale e universitario, merita da tempo questo tipo di collegamento: una richiesta sulla quale mi sono spesa in prima persona già 5 anni fa e portata avanti con determinazione dalla Lega. Oggi, grazie all’attenzione del Mit, si apre finalmente una prospettiva concreta. Per questo, ringraziamo il Mit e Rfi per l’impegno: continueremo a seguire ora l’iter del documento di fattibilità, perché Parma non può restare ai margini delle grandi reti europee di trasporto. Avere una fermata AV significa più opportunità per cittadini, turismo, imprese e per tutto il territorio provinciale”.
Così la deputata della Lega eletta a Parma Laura Cavandoli.
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Trasporti, Cavandoli (Lega): Bene Mit, anche Parma in programmazione nuove fermate AV