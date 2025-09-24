(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
STINTINO (SS), SPARA AL PROPRIO CANE E LO FERISCE GRAVEMENTE, LEGGE BRAMBILLA E PRONTO INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE“Il pronto intervento dei carabinieri in provincia di Sassari, dove un uomo ha sparato con una carabina al proprio cane, dimostra come, dalla sua entrata in vigore, la legge Brambilla abbia richiamato l’attenzione di tutti sui crimini contro gli animali”. Lo dice l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell’ambiente, commentando un recente fatto di cronaca: a Stintino (Sassari), un uomo è stato arrestato per aver sparato al proprio cane meticcio con una carabina Remington, ferendolo gravemente. Allertati da alcuni residenti, i carabinieri della compagnia di Porto Torres sono intervenuti, lo hanno denunciato per maltrattamento e spari in luogo pubblico e hanno portato il cane in una clinica veterinaria.
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui