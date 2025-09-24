(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Sardegna. Zedda (FdI): grave assenza di Todde e Giunta da tavolo per Rmv di Domus Novas al Mimit
“La Presidente Todde deve dimettersi perché non è in grado di affrontare con serietà il ruolo che i sardi le hanno riconosciuto alle elezioni del 2024. La Presidente, infatti, non ha partecipato oggi al Tavolo del MIMIT sulla questione Rwm di Domus Novas. La Regione è risultata totalmente assente, dimostrando estrema arroganza istituzionale”, così Antonella Zedda vice presidente di Fratelli d’Italia in Senato.
“Un fermo ideologico di 120 giorni grazie alla mancata approvazione della delibera autorizzativa per RWM. Quindi, in sostanza, in Sardegna non si può produrre perché serve il benestare politico del campo largo”.
E prosegue: “Con la delibera approvata ieri, la Presidente e la Giunta danneggiano i sardi: ritardando e rinviando la deliberazione di VIA, offende anche gli uffici regionali in quanto sottintende che in due anni e mezzo di lavoro non siano stati in grado di arrivare ad una proposta di delibera che avesse tutte le garanzie. La Todde dovrebbe avere il coraggio di prendere una posizione per il bene delle 546 persone attualmente stipendiate dalla RWM. Deve dire se vuole che la RWM vada a produrre nella Spagna di Sanchez o se altre 200 persone possono essere assunte”. e conclude: “Ovviamente attendiamo anche di sapere se domani la Presidente sarà presente all’appuntamento previsto per la campagna elettorale del candidato a Presidente delle Marche Matteo Ricci, o se la ‘convalescenza’ che le avrebbe impedito oggi di essere presente finisca magicamente per gli impegni elettorali”.
