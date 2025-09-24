Close Menu
Trending
mercoledì 24 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Sardegna. Zedda (FdI): grave assenza di Todde e giunta da tavolo per Rmv di Domus Novas al Mimit

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Sardegna. Zedda (FdI): grave assenza di Todde e Giunta da tavolo per Rmv di Domus Novas al Mimit
“La Presidente Todde deve dimettersi perché non è in grado di affrontare con serietà il ruolo che i sardi le hanno riconosciuto alle elezioni del 2024. La Presidente, infatti, non ha partecipato oggi al Tavolo del MIMIT sulla questione Rwm di Domus Novas. La Regione è risultata totalmente assente, dimostrando estrema arroganza istituzionale”, così Antonella Zedda vice presidente di Fratelli d’Italia in Senato.
“Un fermo ideologico di 120 giorni grazie alla mancata approvazione della delibera autorizzativa per RWM. Quindi, in sostanza, in Sardegna non si può produrre perché serve il benestare politico del campo largo”.
E prosegue: “Con la delibera approvata ieri, la Presidente e la Giunta danneggiano i sardi: ritardando e rinviando la deliberazione di VIA, offende anche gli uffici regionali in quanto sottintende che in due anni e mezzo di lavoro non siano stati in grado di arrivare ad una proposta di delibera che avesse tutte le garanzie. La Todde dovrebbe avere il coraggio di prendere una posizione per il bene delle 546 persone attualmente stipendiate dalla RWM. Deve dire se vuole che la RWM vada a produrre nella Spagna di Sanchez o se altre 200 persone possono essere assunte”. e conclude: “Ovviamente attendiamo anche di sapere se domani la Presidente sarà presente all’appuntamento previsto per la campagna elettorale del candidato a Presidente delle Marche Matteo Ricci, o se la ‘convalescenza’ che le avrebbe impedito oggi di essere presente finisca magicamente per gli impegni elettorali”.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl