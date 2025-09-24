Close Menu
Pisa: Sasso (Lega), solidarietà al professor Casella e a studenti aggrediti. Università protegga professore

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Pisa: Sasso (Lega), solidarietà al professor Casella e a studenti aggrediti. Università protegga professore Roma, 24 set. – “Quanto accaduto a Pisa al professor Casella è grave e indica un pericolo reale. Lo Stato e le forze democratiche devono condannare e sanzionare con fermezza i delinquenti che attentano alla Costituzione, altrimenti i prodromi di nuove violenze politiche potrebbero diventare più pericolosi. Un gruppo è entrato in un’aula universitaria, ha strappato libri, tolto il microfono al professore e aggredito studenti che volevano seguire la lezione. Il ‘tribunale’ comunista ha accusato Casella di non allinearsi all’estrema sinistra, colpendo la sua libertà di docente in un luogo sacro come l’aula, provocando un trauma con prognosi di 7 giorni e interrompendo un pubblico servizio. Questo nel silenzio della comunità accademica nazionale e nell’ipocrisia di intellettuali che tacciono di fronte alla violenza di sinistra, ma gridano al fascismo inesistente. Violenza concreta, come sanno i cittadini di Milano, con la stazione devastata, e i pendolari sequestrati per ore. Un attentato alla libertà di ricerca e alla democrazia, che non risolve conflitti come quello tra Hamas e Israele, né negando il diritto allo studio né devastando stazioni. Solidarietà a Casella e agli studenti aggrediti. L’università di Pisa protegga il professore, il rettore esca dall’ambiguità e l’ateneo si costituisca parte civile contro i violenti”.Così il deputato della Lega Rossano Sasso, durante il Question time al ministro dell’Università e della Ricerca alla Camera.Ufficio Stampa Lega Camera

 

