Close Menu
Trending
mercoledì 24 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MO, PELLEGRINO: SU FLOTILLA BUGIE APOCATILITTICHE. SINISTRA LAVORA CONTRO L’ITALIA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 MO, PELLEGRINO: SU FLOTILLA BUGIE APOCATILITTICHE. SINISTRA LAVORA CONTRO L’ITALIA
“Sono veramente raccapriccianti le dichiarazioni degli esponenti di sinistra udite oggi dentro e fuori le aule parlamentari, che accusano il Governo di ignorare l’attacco con droni alla Sumud Flotilla avvenuto questa notte.
Mentre il ministro Tajani ha assunto una posizione netta e senza ambiguità a tutela delle imbarcazioni italiane, pretendendo il rispetto del diritto internazionale e la salvaguardia dei nostri connazionali, la sinistra sceglie la strada della polemica sterile e della contestazione pregiudiziale. Un atteggiamento irresponsabile che, nei fatti, non colpisce il Governo ma indebolisce l’Italia, mettendo a repentaglio la credibilità del nostro Paese sulla scena internazionale.
È paradossale e grave che, persino dinanzi all’annuncio che la Marina Militare dalle 3.50 del mattino abbia messo a disposizione la fregata Fasan per scortare le barche italiane e garantire loro protezione e assistenza, si alimentino campagne di odio e di discredito contro le Istituzioni con bugie apocalittiche. In un momento in cui servirebbero serietà e compattezza, la sinistra si distingue ancora una volta per faziosità, arrivando di fatto a schierarsi contro l’interesse nazionale pur di attaccare il Governo. Una scelta che giudichiamo gravissima e che gli italiani sapranno riconoscere per quello che è: un danno deliberato all’autorevolezza e alla sicurezza del nostro Paese e una grave quanto inutile speculazione su una tragedia umanitaria messa in atto solo per raccattare consenso. Ribadiamo pieno sostegno al Governo Meloni e alle nostre Forze Armate, che stanno operando con coraggio e professionalità. Chi oggi punta il dito contro la Farnesina lavora contro l’Italia”.
Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl