(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 MO, PELLEGRINO: SU FLOTILLA BUGIE APOCATILITTICHE. SINISTRA LAVORA CONTRO L’ITALIA
“Sono veramente raccapriccianti le dichiarazioni degli esponenti di sinistra udite oggi dentro e fuori le aule parlamentari, che accusano il Governo di ignorare l’attacco con droni alla Sumud Flotilla avvenuto questa notte.
Mentre il ministro Tajani ha assunto una posizione netta e senza ambiguità a tutela delle imbarcazioni italiane, pretendendo il rispetto del diritto internazionale e la salvaguardia dei nostri connazionali, la sinistra sceglie la strada della polemica sterile e della contestazione pregiudiziale. Un atteggiamento irresponsabile che, nei fatti, non colpisce il Governo ma indebolisce l’Italia, mettendo a repentaglio la credibilità del nostro Paese sulla scena internazionale.
È paradossale e grave che, persino dinanzi all’annuncio che la Marina Militare dalle 3.50 del mattino abbia messo a disposizione la fregata Fasan per scortare le barche italiane e garantire loro protezione e assistenza, si alimentino campagne di odio e di discredito contro le Istituzioni con bugie apocalittiche. In un momento in cui servirebbero serietà e compattezza, la sinistra si distingue ancora una volta per faziosità, arrivando di fatto a schierarsi contro l’interesse nazionale pur di attaccare il Governo. Una scelta che giudichiamo gravissima e che gli italiani sapranno riconoscere per quello che è: un danno deliberato all’autorevolezza e alla sicurezza del nostro Paese e una grave quanto inutile speculazione su una tragedia umanitaria messa in atto solo per raccattare consenso. Ribadiamo pieno sostegno al Governo Meloni e alle nostre Forze Armate, che stanno operando con coraggio e professionalità. Chi oggi punta il dito contro la Farnesina lavora contro l’Italia”.
Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 MO, PELLEGRINO: SU FLOTILLA BUGIE APOCATILITTICHE. SINISTRA LAVORA CONTRO L’ITALIA