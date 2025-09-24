COMUNICATO STAMPA – ZANGRILLO: “INACCETTABILE LA CONTESTAZIONE AL MINISTRO BERNINI E AL RETTORE DELFINO. L’UNIVERSITÀ È LUOGO DEL SAPERE, NON DELLA VIOLENZA”

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 ZANGRILLO: “INACCETTABILE LA CONTESTAZIONE AL MINISTRO BERNINI E AL RETTORE DELFINO. L’UNIVERSITÀ È LUOGO DEL SAPERE, NON DELLA VIOLENZA”
«L’università è il luogo del sapere, del dialogo e della crescita. È vergognoso vederla trasformata in teatro di violenza e odio. Le immagini che ritraggono la ministra Anna Maria Bernini e il rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, all’interno di un mirino destano profonda preoccupazione e non possono in alcun modo essere accettate. Ad Anna Maria e al rettore Delfino va tutta la mia solidarietà. È tempo di abbassare i toni e restituire all’università il ruolo che le spetta: culla di libertà e democrazia», dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.
[Immagine che contiene testo, logo, emblema Il contenuto generato dall’IA potrebbe non essere corretto.]
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 ZANGRILLO: “INACCETTABILE LA CONTESTAZIONE AL MINISTRO BERNINI E AL RETTORE DELFINO. L’UNIVERSITÀ È LUOGO DEL SAPERE, NON DELLA VIOLENZA”